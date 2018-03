Côte d’Ivoire/ Rencontre des experts sur le commerce du bétail en Afrique de l’Ouest à Ferkessédougou

Ferkessédougou, 06 mars (AIP) – Les acteurs et experts de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Mali et du Burkina Faso réfléchissent depuis lundi, à Ferkessédougou, sur les enjeux majeurs liés au commerce du bétail en Afrique de l’Ouest et dans le Sahel. Cette rencontre doit permettre aux acteurs de la filière de mieux d’appréhender les relations existantes entre les différents segments de la chaîne de valeur bétail, de la production à la commercialisation, selon Mme Yaro Edwige, représentante du Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS). Il s’agit notamment, d’amener les participants à mieux cerner les enjeux du commerce du bétail, en Afrique de l’ouest, en tenant compte des différents aspects...

