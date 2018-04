Côte d’Ivoire/ Le commandement supérieur de la gendarmerie à l’écoute des populations de Korhogo

Le Gal Apalo, commandant en second de la gendarmerie, est venu rassurer les populations de Korhogo sur les missions de la gendarmerie

Korhogo, 20 avr (AIP) – Une mission de la gendarmerie nationale, conduite par son commandant en second, s’est mise jeudi, à l’écoute de la population de Korhogo qu’elle a invitée à s’exprimer sur sa perception du travail des troupes dans la région du Poro, au cours d’une rencontre publique. « Il est bon de rester à distance pour commander, mais il est mieux de venir au contact pour savoir ce qui se passe », a déclaré, le Gal Alexandre Apalo Touré, situant les objectifs de cette mission qui se situe dans le cadre de l’amélioration des rapports entre la gendarmerie et les populations. L’objectif de cette mission, « c’est de savoir réellement ce qui se passe sur le terrain », à côté de ce que rapporte la presse et les ouï-dire, a poursuivi le général,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.