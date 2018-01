Côte d’Ivoire/ Le Collectif des zones industrielles de Yopougon installé

Les membres du collectif de la zone industrielle de Yopougon ont été installés le vendredi 19 janvier 2018.

Abidjan, 19 jan (AIP)- Le Collectif des zones industrielles de Yopougon a été installé vendredi à la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire sise au Plateau. Composé d’une dizaine de membres, ce Collectif est constitué de représentants de la Chambre de commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire, de la Chambre de commerce ivoiro-libanaise en Côte d’Ivoire, de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, de la Fédération nationale des services et industrie de Côte d’Ivoire et de l’Union générale des entreprises industrielles de Côte d’Ivoire. Selon le président du Collectif, Eric Bouttier, sa mission sera de veiller à la bonne cohabitation des entreprises opérant dans la zone industrielle de Yopougon, en remontant les difficultés...

