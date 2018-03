Côte d’Ivoire/ Le COGES du groupe scolaire Ouezzin Coulibaly de Korhogo a un nouveau président

M. Coulibaly Bakary, entre deux directeurs du groupe scolaire, a volontairement cédé son tablier après deux mandats (Photo d’archives)

Korhogo, 4 mars (AIP) – Un nouveau président a été élu à la présidence du Comité de gestion du groupe scolaire Ouezzin Coulibaly de Korhogo samedi, à l’issue d’une assemblée générale qui a constaté la démission du bureau sortant après deux mandats. Candidat unique, M. Kacou Bi Samuel, conseiller financier, a été élu par une quinzaine de parents d’élèves présents. Il s’est engagé à intéresser les parents d’élèves à la vie de la structure et à lui donner les moyens d’accompagner les enseignants dans leur mission envers les enfants. M. Kacou Bi et la nouvelle équipe de six membres, dont l’ancien président, héritent d’une caisse de 63 000 FCFA, signale-t-on. (AIP) Kaem/ko

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.