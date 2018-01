Côte d’Ivoire/ Le coach Kamara dévoile la liste des 23 Eléphants pour le CHAN

Les Eléphants locaux en séance d'entraînement au stade Félix Houphouët-Boigny

Abidjan, 02 jan (AIP)- Le sélectionneur des Eléphants locaux, Kamara Ibrahim, a dévoilé lundi, la liste des 23 joueurs retenus pour la phase finale du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) qui démarrera le 13 janvier au Maroc. Le coach Kamara et ses poulains viennent de boucler 10 jours de regroupement externe. Ils ont entamé depuis mardi, la deuxième phase de la préparation en Tunisie avant de regagner le Royaume chérifien. Le CHAN 2018 aura lieu du 13 février au 4 février. La Côte d’Ivoire est logée dans la poule B et jouera à Marrakech en compagnie de la Namibie, de la Zambie et de l’Ouganda. La liste des 23 joueurs sélectionnés Gardiens de buts : Cissé Abdoul Karim (Asec), Zady Hortalin (Africa), Sylla Mamadou (ASI) Défenseurs : Wiily Brito Dagou (AS Tanda),...

