Côte d’Ivoire/ Le clergé catholique invite les ivoiriens à quitter ‘’la rive des barrières’’

Le évêques et le ministre Jean Claude Kouassi en costume bleu

Bouaké, 23 jan (AIP)-Le clergé catholique invite les ivoiriens à quitter ‘’la rive des barrières’’ d’ordre ethnique, politique et religieux pour passer à ‘’la rive de l’acceptation de l’autre dans sa différence’’ en vue de permettre au pays de retrouver son harmonie interne. L’Evêque d’Agboville, Mgr Alexis Touabli a lancé cet appel, dimanche, à Bouaké, dans son homélie livrée à la messe de clôture de la 108e conférence de six jours des évêques qui a porté sur l’approfondissement de la lettre pastorale des évêques sur l’incompatibilité entre la foi catholique et la franc maçonnerie, la validation du plan stratégique de la conférence des évêques pour les cinq prochaines années, les prochaines élections locales et le...

