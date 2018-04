Côte d’Ivoire/Le CIO relève l’indécision comme un facteur handicapant dans le processus socio-professionnel

Des élèves participant aux journées d'information et d'orientation du CIO dans le Bounkani

Bouna, 29 avr (AIP)-L’indécision dans le choix de l’étude ou du métier constitue un facteur handicapant dans le processus socio-professionnel, a relevé le directeur du centre d’information et d’orientation (CIO) de Bouna, Tanoh N’gaza Jules, au cours d’un entretien avec l’AIP en marge des journées d’informations et d’orientation tenues jeudi et vendredi à Bouna et à Nassian (Nord-Est, Bounkani). Bepc, Bac, Université, Grandes écoles, Centres de formation technique et professionnelle, quête d’un premier emploi, filières porteuses d’emploi…voilà l’univers coloré des vocables qui retiennent l’attention de la jeunesse en général. Pourtant, ces jeunes diplômés qui sortent, par milliers, des écoles...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.