Côte d’Ivoire/ Le CIO initie une journée carrière à Guiglo

Le CIO initie une journée carrière à Guiglo

Guiglo, 19 avr (AIP) – La direction du Centre d’information et d’orientation (CIO) de la région du Cavally a organisé, mercredi au foyer du lycée moderne de Guiglo, une journée carrière ouverte à l’ensemble des lycéens, collégiens, des élèves déscolarisés et des parents d’élèves du département, sous le parrainage Désiré Gnonkonté. Cette journée carrière, a déclaré le directeur du CIO, Antoine Ekissi, est une occasion offerte aux élèves, surtout en classe d’examen (troisième et terminale), de se familiariser avec le monde du travail. Elle leur permettra de décider sereinement de leur avenir professionnel, en faisant un choix judicieux de leur filière de formation, a-t-il expliqué. S’appuyant sur le thème de la manifestation,...

