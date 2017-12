Daloa, 25 déc (AIP) – Le chef de village de Bandiahi dans la sous-préfecture de Bédiala, Kouamé Bi Séhi Gabriel a été intronisé dimanche, par le représentant de la Chambre de Roi et chefs traditionnels, en présence des autorités administratives de la région du Haut Sassandra. Ancien gendarme, garde rapproché de l’ex-président Henri Konan Bédié, le chef de Bandiahi est un homme de rigueur, de discipline, de probité a souligné le président du comité d’organisation, Sery bi Kouahi Clément. Au cours de cette intronisation, le secrétaire général 2 de préfecture, Glao Alexandre a lu et remis l’arrêté de nomination au nouveau chef et l’a invité à s’engager pour le développement et à avoir une franche collaboration avec les populations et les cadres. La secrétaire...

