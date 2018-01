Côte d’Ivoire/ Le chef du canton de Korhogo favorable à l’intégration des femmes aux instances traditionnelles de décision

Le chef du canton de Korhogo, Issa Coulibaly (à droite) lors d'une réunion à la préfecture de Korhogo

Korhogo, 13 jan (AIP) – Le chef du canton de Korhogo, Issa Coulibaly, s’est dit, vendredi, disposé à œuvrer pour une plus grande intégration des femmes dans les instances traditionnelles de décision, en dehors de tout ce qui concerne le Poro. Le chef sénoufo, qui réagissait à l’interpellation d’une Ong, lors d’une campagne de sensibilisation sur l’importance de la participation des femmes et des jeunes filles au processus de résolution des conflits et à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, à la place de l’indépendance de Korhogo, a justifié sa position par la nécessité de s’adapter à la société moderne. « Les choses ne sont plus comme avant », a dit celui qui est également vice-président de la chambre des rois et chefs traditionnels...

