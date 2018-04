Côte d’Ivoire/Le chef de l’Etat a regagné Abidjan après un séjour à Kigali

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, et la lauréate 2017 du prix Mo Ibrahim, Ellen Johnson Sirleaf

Abidjan, 29 avr (AIP)-Le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, a regagné samedi Abidjan après une visite d’amitié et de travail de trois jours à Kigali, au Rwanda, annonce un tweet sur le site de la présidence. Au cours de son séjour dans la capitale rwandaise, le président ivoirien a eu des entretiens avec son homologue rwandais, Paul Kagame, sur le renforcement de la coopération entre son pays et la Rwanda avant de visiter le mémorial du génocide d’avril 1994 et prendre part à la remise du prix « Mo Ibrahim pour le leadership d’excellence en Afrique » décerné à l’ex-présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. Invité spécial à cette cérémonie, le président Alassane Ouattara a félicité l’initiateur du prix, M. Mo Ibrahim, pour son leadership qui a permis...

