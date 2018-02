Côte d’Ivoire/ Le chef central de la communauté Wan-Mona de Méagui investi

Zérégbé Linguê, le nouveau chef de la communauté Wan-Mona de Méagui

Soubré, 25 fév (AIP). La communauté Wan-Mona du département de Méagui (Sud-Ouest, région de la Nawa), a un nouveau chef, en la personne de Zérégbé Lingué, dont l’investiture a eu lieu, samedi, au cours d’une cérémonie présidée par le gouverneur à la Banque africaine de développement (BAD), Moussa Dosso. « En investissant ce jour votre chef central, vous vous dotez d’un interlocuteur crédible et vous montrez aux yeux de tous que vous êtes une communauté unie et responsable », a indiqué M. Dosso, à l’endroit des populations, rappelant que le nouveau chef investit est désormais la boussole de sa communauté et doit demeurer impartial dans les prises de décisions Zérégbé Lingué est marié et père de 13 enfants. Son choix a été celui d’un consensus au...

