Côte d’Ivoire / Le Centre de Radiothérapie obtient un appui du Maroc pour le démarrage de ses activités

Abidjan, 28 fév (AIP) – Le premier centre de haut niveau de traitement de cancer de Côte d’Ivoire, inauguré en décembre dernier, a obtenu un appui technique du Maroc, à travers la fondation Lalla Salma, pour le démarrage de ses activités. La ministre ivoirienne de la Santé, Raymonde Goudou Coffie et son homologue marocain ont conclu la convention de partenariat en marge des deuxièmes assises du médicament et des produits de santé tenues du 23 au 24 février 2018 à Rabat (Maroc). Cette 2ème édition était consacrée à la lutte contre les médicaments falsifiés en Afrique. Mme Raymonde Goudou a présenté, à l’occasion, l’expérience et les progrès réalisés par la Côte d’Ivoire en la matière. Elle conduisait, au Maroc, une délégation constituée...

