Côte d’Ivoire/Le centre de formation de CIE va délivrer la première licence professionnelle du CNAM français en Afrique de l’Ouest

Bingerville, 04 mai (AIP)- Une convention de partenariat a été scellée entre le Centre des métiers de l’électricité de Bingerville (CME), centre de formation de la Compagnie ivoirienne de l’électricité (CIE) situé dans le district d’Abidjan, et le Conservatoire national des arts et des métiers (CNAM) de France, en vue de délivrer la première licence professionnelle de cet institut en Afrique de l’Ouest. L’accord a été paraphé, jeudi, par le directeur général de la Compagnie ivoirienne de l’électricité (CIE), Dominique Kakou, et Christophe Marvillet, représentant le CNAM. Il entrera en vigueur dès la prochaine rentrée académique au CME avec pour centre d’intérêt, le développement durable option efficacité énergétique, énergie de sources renouvelable...

