Côte d’Ivoire/ Le CDLM de la mine de nickel de Foungbesso, Moyango et Viala mis en place à Touba

Une vue des officiels Lors de la mise en place du Comité de développement local minier (CDLM) de la mine de nickel de Foungbesso, Moyango et Viala

Touba, 19 avr (AIP)-Le Comité de développement local minier (CDLM) de la mine de nickel de Foungbesso, Moyango et Viala des départements de Touba et Biankouman a été constitué et officiellement présenté aux populations lors d’une réunion convoquée par le préfet de la région du Bafing, préfet du département de Touba, Benoit Yao Kouakou, à la préfecture de Touba. « Le projet minier de nickel que nous avons annoncé il y a un peu plus de deux ans, est aujourd’hui une réalité. La mine de nickel de Foungbesso est ouverte depuis deux ans. Nous faisons ce jour la mise en place », a dit le préfet Benoit Yao Kouakou, informant que l’arrêté interministériel no 214/ MIM/ MIS du 29 décembre 2017 portant création, organisation et fonctionnement du CDLM, est disponible et...

