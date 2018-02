Côte d’Ivoire/ Le budget primitif plus de 4,5 milliards de FCFA pour le Conseil régional du Hambol

Katiola, 26 fév (AIP) – Le budget primitif du Conseil régional du Hambol, d’un montant global de 4.506.587.000 francs CFA, dont 1.240.119.000 francs CFA pour le fonctionnement et 3.266.448.000 francs CFA pour les investissements, au titre de l’exercice 2018, a été adopté à l’unanimité des membres. L’adoption de ce budget, qui découle des première et deuxième sessions extraordinaires de l’année tenues vendredi et samedi, a eu pour cadre la salle Nielbien Alphonse de la mairie de Katiola, en présence du corps préfectoral. A l’issue de ces sessions, trois vice-présidents appelés à être en contact permanent avec les conseillers régionaux des différents départements, ainsi que neuf commissions, ont été mis en place, pour booster le développement de la région...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.