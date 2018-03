Côte d’Ivoire / Le budget du ministère de la santé présenté, vendredi

La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymonde Coffie Goudou.

Abidjan, 1er mars (AIP) – Les financiers du système de santé publique présenteront vendredi le budget 2018 alloué au ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, rapporte un communiqué transmis, mercredi, à l’AIP. Cette rencontre permettra également de tirer les leçons de la gestion budgétaire précédente, d’indiquer les dispositions relatives à l’exécution du budget 2018, de communiquer et d’échanger sur les mesures d’encadrement de la gestion budgétaire et financière. Des moyens seront remis aux acteurs en vue d’optimiser l’utilisation des ressources budgétaires alloués au ministère au titre de la gestion 2018 au cours cette assise placée sous la présidence du ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Raymonde Goudou Coffie. (AIP) bsb/akn/kam

