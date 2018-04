Côte d’Ivoire/Le BNETD dévoile ses grands projets sur les informations géographiques

Le DG du BNETD, Kinapara Coulibaly

Abidjan, 27 avr (AIP)- Le Centre d’informations géographiques et du numérique (CIGN), un département du Bureau national d’études techniques et de développement (Bnetd), a dévoilé ses grands projets à l’occasion des « Matinales du CIGN », une plate-forme des rencontres d’échanges sur différentes thématiques de développement. Selon son directeur, Yatié Diomandé, la réalisation d’une cartographie de délimitation des frontières et du couvert forestier, ainsi que la mise en place d’une infrastructure de géodésie de qualité constituent les grandes priorités de son département. « Nous envisageons réaliser une cartographie pour toutes les frontières de sorte à produire une information nécessaire pour la sécurisation du territoire,...

