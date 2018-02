Côte d’Ivoire / Le 5e symposium sur le café africain s’est ouvert lundi à Grand-Bassam

Cérémonie d'ouverture du 5ème symposium sur le café à Grand-Bassam

Grand-Bassam, 5 fév (AIP)- Le 5e symposium du café s’est ouvert lundi à Grand-Bassam, dans le cadre des 57èmes assemblées générales annuelles de l’Organisation inter-africaine du café (OIAC) sur « le développement d’une caféiculture durable pour l’émergence de l’économie africaine ». Regroupant 25 pays producteurs du café en Afrique, l’OIAC a pour objectif de promouvoir des systèmes et des facilités de financement renouvelables pour des avantages durables des producteurs de café, de promouvoir les activités de diversification dans les régions productrices du café et d’améliorer les recettes et la pauvreté dans les zones de production du café. Selon l’orateur principal de ce symposium, Jonathan Coker, représentant de l’ancien...

