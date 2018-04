Côte d’Ivoire/Le 28ème anniversaire de la FESCI démarre avec des grabuges très vite maîtrisées

La célébration du 28e anniversaire de la FESCI a démarré samedi avec des grabuges.

Abidjan, 21 avr (AIP)- La célébration du 28e anniversaire de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) a démarré samedi avec des grabuges ça et là au campus universitaire de Cocody (Abidjan), mais très vite maîtrisées par le comité d’organisation. Selon le président du comité d’organisation et secrétaire général adjoint 1 de la FSCI, Saint Clair Allah, « ces grabuges sont des mouvements sporadiques qui ne pouvaient pas prospérer à l’occasion des 28 ans de la FESCI, parce que ce sont des malentendus entre des sections lors des animations et les élèves et étudiants de Côte d’Ivoire qui sont réunis au forum du campus de Cocody pour fêter. » Des anciens responsables de la FESCI, notamment Martial Joseph Ahipeaud, Blé...

