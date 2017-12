Côte d’Ivoire/ Ligue 1: L’ASI s’impose face à Bouaké FC (1-0)

L'ASI enregistre trois précieux points grâce à sa victoire face à Bouaké FC

Abengourou, 28 déc (AIP)- L’ASI d’Abengourou s’est imposé jeudi face à Bouaké FC sur le score de 1 à 0 en match comptant pour la 13e journée de la ligue 1 de football. Le but des princes de l’Indénié a été inscrit à la 70e mn de jeu par Aka Roméo Angaman entré en seconde période suite à la blessure d’Ibrahim Diomandé. Il a hérité d’un service de Moriba Diomandé entré lui aussi en seconde période. L’addition aurait pu être plus lourde pour les joueurs venus de la capitale du centre au vu des nombreuses occasions de but que se sont procurés les protégés du président Bernard Adou N’gouan, notamment, aux 10e, 17e, 30e, 39e et 82e mn de jeu. La formation de Bouaké FC doit une fière chandelle à son portier Ogré Guy Martial qui était dans une forme éblouissante...

