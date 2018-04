Côte d’Ivoire/ L’ASI dispose du Séwé (2-0)

Les joueurs de l'ASI adressent des prières à Dieu en guise de remerciements après leur victoire sur le Séwé

Abengourou, 14 avr (AIP)- L’association sportive de l’Indénié (ASI) a disposé samedi du SEWE Sport de San Pedro sur le score de 2 à 0 en match comptant pour la 17e journée de la ligue 1 de football. Les princes de l’Indénié, qui jouaient sur leurs installations du stade Henri Konan Bédié d’Abengourou, n’ont eu aucune peine à battre une équipe du Séwé très mal en point en ce moment. Le premier but de l’ASI est intervenu à la 22e mn de jeu sur une frappe d’Ismaël Sy Savané (26) très remuant sur le front de l’attaque. Les protégés du président Adou N’gouan Bernard auraient pu aggraver la marque avant la mi-temps si les attaquants avaient été plus adroits devant les buts du dernier rempart du Séwé au vu des nombreuses actions nettes de but qu’ils se...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.