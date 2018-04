Côte d’Ivoire/ L’AS Denguélé bat le CO Bouaflé (1-0)

Bouaflé, 14 avr (AIP)- L’Association sportive (AS) du Denguélé d’Odienné a battu, samedi, le Club omnisport (CO) de Bouaflé par un but à zéro, lors de la 17ème journée du championnat de football de la ligue 2. L’unique but de la rencontre a été marqué à la 65ème minute du jeu par Samaké Adama du Denguélé devant un public qui a effectué nombreux le déplacement au stade municipal de Bouaflé. « C’est une belle victoire pour nous parce qu’en ce moment, on ne recherche que trois points. Les enfants ont joué pour gagner, je suis vraiment content d’eux. (…) La suite on va la préparer », a indiqué le coach du Denguélé, Lago Bailly. Pour celui de l’équipe de Bouaflé, Léhé Ambroise Séverin, il y a de l’espoir pour se maintenir. « On a eu affaire à une...

