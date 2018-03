Côte d’Ivoire/ L’année 2018 dédiée patrimoine vestimentaire (Directeur régionalede la Culture)

La Direction régionale de la Culture et de la Francophonie du Bounkani

Bouna, 02 mars (AIP)- L’année 2018 reste dédiée au patrimoine vestimentaire, a fait savoir le Directeur régional de la Culture et de la Francophonie du Bounkani, Kpan Ernest, vendredi, lors d’un entretien accordé à l’AIP. Cette prédilection est l’orientation donnée par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Et localement, M Kpan entend la mettre en œuvre à travers la programmation de conférences l’une à Bouna et l’autre à Doropo, avec pour invité une spécialiste, commissaire d’un important festival au Burkina Faso, sur ce thème. L’homme de culture envisage également de mener plusieurs missions visant à faire l’inventaire du patrimoine vestimentaire traditionnel de la région notamment à Gansé, une localité...

