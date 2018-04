Côte d’Ivoire/ Lancement prochain d’une campagne de lutte contre l’excision à Yamoussoukro

Les représentants des ONG et association de femmes engagées dans la luttes contre les MGF

Yamoussoukro, 20 avr (AIP) -Le village SOS de Yamoussoukro a décidé jeudi, de passer à une étape dans la sensibilisation et la lutte contre les mutilations génitales féminines (MGF), avec le lancement dans les prochains jours d’une vaste campagne en vue d’amener les populations à abandonner la pratique de l’excision et d’endiguer fléau. L’annonce été faite par le coordonnateur du centre de compétence de vie et de la santé de la reproduction (CCV/SR), de SOS village Léon Aké Ahiba, lors de la troisième réunion préparatoire qui a réuni au village SOS de Yamoussoukro, les responsables d’association des femmes, et les Ong exerçant dans le domaine des MGF et des Violences basées sur le genre (VBG). Organisée par SOS village de Yamoussoukro, en collaboration...

