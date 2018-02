Côte d’Ivoire/ Lancement officiel de Paquinou 2018 ce samedi à Yamoussoukro

Démarrage des activités de "Paquinou" du Bélier 2018 ce samedi à la mairie de Yamoussoukro

Yamoussoukro, 10 fév (AIP)-Le lancement officiel de « Paquinou 2018 », rendez-vous de promotion culturelle et touristique et de renforcement de la cohésion sociale des peuples, est prévu pour ce samedi à la salle des fête de la mairie de Yamoussoukro. Le thème de la cinquième édition de Paquinou du Bélier 2018, est « Alliance séculaire Agni-Baoulé : quelles leçons pour la consolidation de la paix en Côte d’Ivoire ». Avec comme invités spéciales, les régions du Sud-Comoé, de l’Indenié-Djuablin, du Moronou. La cérémonie d’ouverture de Paquinou 2018 verra la présence de l’Inspecteur Général d’Etat, Théophile Ahoua N’Doly accompagné des élus et cadres des régions invitées, du Ministre Aka Aouelé, président du Conseil régional...

