Côte d’Ivoire / Lancement officiel de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole à Toulépleu

La ministre de la santé et de l’hygiène publique Madame Raymonde goudou coffi et celle de l’Environnement et du Développement durable Anne désirée oulotto dans un bain de foule des enfants de Toulépleu

Toulépleu, 27 jan (AIP) – La ministre de la Santé et de l’Hygiène publique Raymonde Goudou Coffie et sa collègue de l’Environnement et du Développement durable Anne désirée Ouloto ainsi que d’autres personnalités du gouvernement, ont précédé vendredi à Toulépleu, au lancement officiel de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole, en présence de plusieurs partenaires de la santé notamment le directeur pays l’Organisation Mondial de la Santé (OMS), le représentant de l’entreprise multinationale de fabrication de vaccin (GAVI) et le rotary-club. « Le lancement de ladite campagne nationale à partir de Toulépleu est une récompense de l’état ivoirien au personnel de la santé, aux autorités administratives, aux cadres et élus...

