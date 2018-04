Côte d’Ivoire / Lancement d’une association africaine de crédit-bail pour soutenir les PME en Afrique subsaharienne

Abidjan, 26 avr (AIP) – La Société financière internationale (IFC), une institution financière d’appui au secteur privé appartenant au Groupe de la Banque mondiale, a annoncé, jeudi, le lancement official de Africalease, une association qui fera la promotion du crédit-bail en Afrique subsaharienne, et aidera les petites entreprises, allant des compagnies de transport aux agriculteurs ou encore aux détaillants à accéder aux financements dont ils ont besoin pour se développer et créer des emplois. Le lancement de Africalease a eu lieu au cours d’une conférence régionale sur le crédit-bail organisée à Accra par IFC et le Secrétariat d’Etat à l’Economie suisse (SECO). La conférence a réuni les principaux experts et investisseurs dans le secteur du crédit-bail...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.