Côte d’Ivoire / Lancement d’un projet d’embellissement de la ville de Man

Lancement d'un projet d'embellissement de la ville de Man par la JCI

Man, 04 mars (AIP)- La Jeune Chambre internationale (JCI) a procédé, samedi, au lancement d’un projet éco-citoyen d’embellissement de la ville de Man (Ouest, région du Tonkpi), consistant à installer des poubelles en bordure des voies, à peindre des poteaux électriques et certains édifices en vert et blanc. Le président exécutif du mandat 2018 de la JCI de Man, Yao Kouassi Jules, a expliqué que cette action de son club service, qui a le soutien de la mairie, est une contribution au rayonnement de la capitale de la région du Tonkpi. Le représentant du préfet de Man, André Bah Yao, a salué l’initiative de la JCI et invité la mairie à s’approprier ce projet. Il a également exhorté la population locale à avoir un comportement responsable pour faire de Man une...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.