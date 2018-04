Côte d’Ivoire/ Lancement du volet social de la 4e édition de la Foire internationale d’Abidjan

Légende : la photo de famille après le lancement du volet social de la 4e édition de la FIA

Abidjan, 23 avr (AIP)- Le directeur de cabinet du ministère du Commerce et de l’Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises (PME), Narcisse Yesso a procédé, lundi, à Yopougon, au lancement du volet social de la quatrième édition de la foire internationale d’Abidjan (FIA). « Nous irons, du 23 au 30 avril, à la rencontre des populations de Yopougon, d’Abobo, de Cocody et de Treichville à travers une campagne de vaccination gratuite contre la méningite et des consultations gratuites en ophtalmologie», a déclaré le directeur exécutif de la fondation Nobala, Mamadou Sanogo. A la faveur d’une cérémonie organisée à la salle de mariage de la mairie centrale de Yopougon, Mamadou Sanogo a indiqué que des remises allant jusqu’à...

