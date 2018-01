Côte d’Ivoire / Lancement du FICAD 2018 sous le thème de la culture et du tourisme face au développement local

Le commissaire général du FICAD, Olivier Akoto (photo d'archive)

Abidjan, 10 jan (AIP) – Le commissaire général du Festival international de la culture et des arts de Daoukro (FICAD), le député Olivier Akoto, a lancé mercredi à la direction générale de Côte d’Ivoire Tourisme à Abidjan-Plateau, la 14eme édition prévue du 24 mars au 1er avril sous le thème « Promotion de l’industrie culturelle et touristique face au défi du développement local ». En présence des cinq députés des circonscriptions de la région de l’Iffou, Olivier Akoto a indiqué que le choix du thème vise à impacter durablement la vie des populations de la région en faisant de Daoukro « un hub culturel et touristique pour la valorisation des potentialités des richesses culturelles et touristiques de la région ». Les principales innovations de cette...

