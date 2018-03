Côte d’Ivoire/Lancement des travaux de construction d’une unité de transformation de manioc à Divo

Divo, 4 mars (AIP) – Une unité agro-industrielle de transformation de manioc va sortir de terre dans 18 mois au quartier Konankro de Divo grâce à un partenariat entre la société CI-Elys et la Fédération industrielle de vivriers de Côte d’Ivoire avec l’appui du conseil régional du Lôh-Djiboua. La pose de la première pierre de l’usine a lieu samedi en présence du député de Divo, Famoussa Coulibaly, et du président du conseil régional, Rolland Zakpa Komenan. Cette unité industrielle sera construite sur un espace d’environ un hectare et va générer plusieurs centaines d’emplois directs et indirects, indique-t-on. Pour ses initiateurs, le choix s’est porté sur le Lôh-Djiboua en raison de ses potentialités naturelles favorables à la production du manioc, élément...

