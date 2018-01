Côte d’Ivoire / Lancement des activités de la vie scolaire de l’IEP de Bouna

ancement des activités de la vie scolaire dans l'Inspection de l'Enseignement Primaire et préscolaire (IEP) de Bouna

Bouna, 27 jan (AIP) – Une cérémonie marquant le lancement des activités de la vie scolaire dans l’Inspection de l’Enseignement Primaire et préscolaire (IEP) de Bouna s’est tenue vendredi, sous la présidence du chef de cette circonscription pédagogique, Bakayoko Korodi. Cette rencontre qui a réuni la quasi majorité des enseignants de Bouna à été l’occasion pour leurs élèves respectifs de faire montre de leur talent artistique et sportif. Ceux-ci ont séduit le public par des prestations théâtrales et matches de football riches en action. Selon l’inspecteur Korodi, les activités de la vie scolaire visent à créer une saine émulation entre les élèves, à détecter des talents cachés et contribué à la formation pratique de ces derniers...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.