Côte d’Ivoire/ Lancement des activités 2018 de la direction régionale du tourisme du Poro

Le secrétaire général de préfecture de Korhogo, Binaté Lacina, procède au lancement officiel des activités touristiques de la saison 2018. A sa droite, le directeur régional du tourisme, Kamanan Désiré. A sa gauche, le directeur général de du conseil régional, Adama Diwarra

Korhogo, 1er mars (AIP) – La direction régionale du tourisme du Poro a procédé mercredi, au lancement de ses activités de l’année, à l’occasion d’une cérémonie officielle marquée par la présentation des infrastructures existences et l’annonce d’une année touristique dynamique. « Cette année, il y aura beaucoup de choses. Vous allez voir la direction régionale du tourisme bouger sur le terrain », a promis le directeur régional, Désiré Kamenan, annonçant une série d’activités de développement et de promotion, mais aussi de contrôle du respect des normes et de la qualité des services offerts. Le programme d’activité de l’année placée sous le thème, « la direction régionale du tourisme de Korhogo, un outil efficace de promotion et de développement...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.