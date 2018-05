Côte d’Ivoire / Lancement de la 2ème édition du forum  de la CEDEAO sur les mines et le pétrole

Logo d'ecomof 2015 ( ph d'archives)

Abidjan, 07 mai (AIP) – La 2ème édition du forum et exposition de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest( CEDEAO), ECOMOF 2018, qui se tiendra du 9 au 11 octobre à Abidjan a été lancée lundi par les ministres par intérim de l’Industrie et des Mines, ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba et celui du Pétrole, de l’Energie et du Développement des Energies renouvelables, Thierry Tanoh. L’ECOMOF est une plate forme régionale d’échanges sur les secteurs miniers, gaziers et pétroliers initiée par la CEDEAO, afin de contribuer à la promotion et au développement du potentiel de ces secteurs dans les pays membres. Pour le commissaire de la CEDEAO, chargé de l’Energie et des Mines, Sédiko...

