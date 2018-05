Côte d’Ivoire / Lancement à Yamoussoukro du FASTY pour la promotion des séries télévisées

première édition du festival africain de séries télévisuelles de Yamoussoukro (FASTY)

Yamoussoukro, 5 mai (AIP) – La première édition du festival africain de séries télévisées de Yamoussoukro (FASTY) a démarré depuis mercredi dans la capitale politique et administrative ivoirienne. La première édition du FASTY a pour thème « séries télévisuelles et éducation de masse en Afrique », avec à l’affiche dix séries panafricaines en compétition parmi lesquelles, deux films angolais, un film burkinabé et sept films ivoiriens, projetés à la salle du cinéma de l’hôtel président de Yamoussoukro. Le festival est organisé par l’Association des Comédiens et Acteurs Professionnels de Côte d’Ivoire (ACAPCI). Il vise à promouvoir le septième art, et à susciter des vocations pour le cinéma au niveau des jeunes élèves et étudiants. L’objectif...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.