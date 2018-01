Côte d’Ivoire/ Lancement à Bondoukou de l’enquête CIPHIA sur le VIH

Un aperçu des enquêteurs du CIPHIA présents à la cérémonie de lancement

Bondoukou, 16 jan (AIP) – Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a procédé, mardi à Bondoukou (Nord-Est, région du Gontougo) au lancement d’une enquête sur l’évaluation de l’impact du VIH dans la population en Côte d’Ivoire. Cette enquête, menée en collaboration avec la structure ICAP et le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC), vise à évaluer l’état actuel de l’épidémie du VIH et à adopter des services de prévention et prise en charge en Côte d’Ivoire. Il s’agit également d’apprécier l’incidence du virus, la prévalence et la suppression de la charge virale chez les adultes et les enfants. « Il est important de savoir au niveau de notre pays, la proportion des personnes ayant entendu parler du VIH, celles...

