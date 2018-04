Côte d’Ivoire/ Lancement à Bangolo d’un projet rizicole pour consolider la cohésion sociale dans le Guémon

Photo de famille après le lancement du projet riziculture

Bangolo, 25 avr (AIP) – Le député des cantons Tahouaké et Zibiao, l’honorable Doho Simon et le directeur général de la société burkinabé NAFASO (Neema Agricole du Faso), Abdoulaye Sawadogo, ont procédé, lundi, au lancement d’un projet de riziculture qui contribuera au développement local et à la consolidation de la cohésion sociale dans la région du Guémon. « Notre objectif est de permettre la collaboration entre plusieurs hommes et femmes malinké, wè et d’autres ethnies vivant le territoire régional. En travaillant ensemble, ces paysans que la crise avait divisés, oublieront leurs différences pour créer une vraie famille unie autour d’un intérêt commun », a expliqué M. Doho, au quartier Sogefiha de Bangolo. L’honorable Doho Simon annoncé que la phase...

