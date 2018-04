Côte d’Ivoire/ Lancement à Abidjan d’une enquête nationale sur les expériences de vie pendant l’enfance

Une enquête lancée sur la vulnérabilité des enfants

Abidjan, 19 avr (AIP) – Une enquête nationale sur les expériences de vie pendant l’Enfance en Côte d’Ivoire (EEVE-CI) a été lancée au cours d’une cérémonie, jeudi, à Abidjan-Plateau par la ministre de la Femme, de la Protection de l’enfant et de la Solidarité (MFPES), Pr Mariatou Koné. Selon la ministre Koné, cette étude intègre la vision du gouvernement ivoirien de protéger le droit des citoyens particulièrement, celui des enfants. « Nous profitons de l’occasion pour appeler à la vigilance et au changement de comportement à l’endroit des enfants », a-t-elle lancé déplorant la maltraitance que subissent les garnements. Initiée par le Programme national des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH/SIDA (PN-OEV), cette enquête...

