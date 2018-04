Côte d’Ivoire/ L’ANACACI lance une caravane de sensibilisation des sociétés coopératives

Les présidents des sociétés coopératives et les responsables de l'Anacaci. Photo prise le 28 avril 2018

Daloa, 29 avr (AIP) – L’Association nationale des coopératives agricoles de Côte d’Ivoire (ANACACI) a lancé, samedi à Daloa, une caravane nationale pour informer, sensibiliser et former les sociétés coopératives. Le président de l’ANACACI a situé, à cette occasion, l’objectif de cette tournée qui est de traiter de façon directe avec les sociétés coopératives. Il s’agit d’identifier les besoins réels des sociétés coopératives afin d’y apporter des solutions. Il sera aussi question de régler les problèmes des sociétés coopératives qui sont aujourd’hui à la traine et qui meurent par manque d’organisation, de financement et de garantie bancaire, a ajouté le président. Les thèmes qui seront développés au cours de cette caravane sont « la problématique...

