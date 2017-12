Côte d’Ivoire /L’amicale des personnels du lycée moderne de M’Bahiakro célèbre ses 25 ans

M’Bahiakro, 24 déc (AIP) – L’amicale des personnels du lycée moderne de M’Bahiakro (APLM) a célébré au foyer de l’établissement sa 25e année d’existence. Cet anniversaire a été l’occasion, jeudi, pour les dirigeants, de faire le bilan moral et financier de l’amicale et de procéder au renouvellement des organes dirigeants. Ainsi, 27 des 42 votants ont porté leur choix sur Konaté Drissa, professeur de philosophie, pour diriger l’amicale face à N’guessan Kacou Edouard, également candidat à ce poste. Les autres membres du bureau, notamment le trésorier général et le commissaire aux comptes, ont été aussi choisis. L’adjoint au chef de l’établissement (ACE), Foto Kouakou Bruno, a lancé à cette occasion un appel...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.