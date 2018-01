Côte d’Ivoire / L’AIBEF  lance un appel aux bienfaiteurs afin de sauver des vies

L’AIBEF lance un appel aux bienfaiteurs afin de sauver des vies

Abidjan, 31 jan (AIP) – L’Association ivoirienne pour le bien-être familial (AIBEF) a appelé, mercredi, toutes les personnes de bonnes volontés à apporter leur contribution en vue de sauver des vies, à travers l’initiative citoyenne africaine (ICA). Cette initiative a pour objectif d’inspirer et de permettre aux citoyens de la région d’investir dans les services de santé et des programmes d’éducation qui assurent sécurité, santé et prospérité aux femmes, filles et familles. Selon la Présidente nationale du comité exécutif national, Welffens-Ekra Christiane, il s’agit à travers d’aider à la promotion de la santé, des droits sexuels et reproductifs des populations les plus défavorisées. Elle a déploré le fait que notamment, à ce jour, l’on enregistre...

