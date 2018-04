Côte d’Ivoire / L’Agence emploi jeunes procède au lancement des programmes de mise en stage 2018

Abidjan, 24 avr (AIP) – L’Agence emploi jeunes a procédé lundi sous l’égide du ministère de la promotion de la jeunesse, de l’emploi et du service civique, au lancement des programmes de mise en stage 2018 notamment le programme d’aide à l’embauche (PAE), le programme emploi jeunes et développement des compétences (PEJEDEC) et le programme national de stage jeunes (PNS) au profit des jeunes diplômés dont l’âge est compris entre 18 et 40 ans en vue de leur permettre de valider leurs diplômes et d’acquérir une expérience professionnelle. Selon le directeur de cabinet du ministère de la promotion de la jeunesse, de l’emploi et du service civique, Nazery Coulibaly, pour l’année 2018, il est prévu de mettre en œuvre des stages écoles au...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.