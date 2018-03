Côte d’Ivoire/ L’Agence emploi jeunes fait la mue de son site web

Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Emploi et du Service civique, Sidi Tiémoko Touré

Abidjan, 06 mars (AIP)- Guichet unique de l’emploi en Côte d’Ivoire, l’Agence emploi jeunes a fait la mue de son site web, et a procédé mardi au lancement de cette nouvelle plateforme technologique, notamment, www.agenceemploijeunes.ci. Le projet a consisté à construire une architecture qui réponde aux normes des dernières technologies en matière de conception de site web prenant en compte les dispositifs d’insertion des jeunes basés sur l’emploi salarié et le développement des compétences, ainsi que l’entrepreneuriat et le financement de projets, explique-t-on. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Tiémoko Touré, procédant au lancement de cette plateforme, a expliqué que ce projet de refonte de la plateforme...

