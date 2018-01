Côte d’Ivoire / L’AGE est un « combat fraternel » pour le meilleur du football ivoirien, selon le collectif des 42 clubs

La délégation du collectif des 42 clubs signataires pour l'AGE de la FIF

Yamoussoukro, 11 jan (AIP) -Le président de la conférence des présidents, porte-parole du collectif des 42 clubs, Armand Gohourou a demandé mercredi aux clubs de la D1, D2 et D3 des zones du Centre et du Centre Ouest, de se joindre à leur mouvement pour exiger la tenue de l’Assemblée générale extraordinaire (AGE), réclamée par le groupe 42, estimant que l’AGE est un « combat fraternel » pour le meilleur et le bonheur du football ivoirien. « Je lance un vibrant appel à toutes les entités du football y compris les clubs féminins en Côte d’Ivoire de se joindre à cette action, en allant dénoncer, en allant contester à la fédération, en déposant leur courrier de contestation, de demande de départ, même s’ils n’ont pas droit de voter » , a déclaré le...

