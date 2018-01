Côte d’Ivoire/ L’administration territoriale de la région du Poro épargnée par la grève du SYNAMICI

La réfecture de Korhogo (image d'archives)

Korhogo, 09 jan (AIP) – Le mot d’ordre de grève lancé lundi, par le Syndicat national des agents du ministère de l’intérieur de Côte d’Ivoire (SYNAMICI), n’est pas suivi dans la région du Poro où les services de l’administration territoriale fonctionnent normalement. « On ne sent pas cette grève ici », a confié mardi matin, le secrétaire général de préfecture, Binaté Lassina, à l’AIP, ajoutant qu’aucune absence pour cause de grève n’avait été portée à sa connaissance. « On n’a fait aucune pression sur qui que ce soit », a tenu a souligné M. Binaté, qui pense « personnellement » que les circonstances n’incitaient pas à une grève puisque l’application des résolutions invoqués par le SYNAMICI, a commencé avec le démarrage de la...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.