Côte d’Ivoire/L’activité de moto-taxi gagne du terrain à Bonon

Une vue de conducteurs de motos-taxis (Ph. d'archive)

Bonon, 16 avr (AIP)- L’activité de moto-taxi gagne du terrain à Bonon plus de 500 jeunes s’y adonnent chaque jour, selon le président local de la corporation, Yao Lambert. La plus part d’entre eux sont des déscolarisés qui, pour ne pas s’adonner aux vols et autres fléaux de la vie, pratiquent cette activité, a affirmé M. Yao rencontré vendredi par l’AIP. Il a ajouté que pendant les vacances scolaires, de nombreux élèves viennent gonfler le nombre pour pouvoir s’acheter leurs fournitures à la rentrée des classes. Cependant, a-t-il déploré, si cette activité nourrit son homme, les conducteurs de moto taxi sont confrontés à de nombreuses difficultés, à savoir le braquage régulier des coupeurs de route, le mauvais état des routes reliant la ville de Bonon aux...

