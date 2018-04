Côte d’Ivoire/ Lacement du Projet emploi jeunes et développement des compétences dans la Bagoué

Les ministres Sidi Touré, Mariatou Koné et Kandia Kamara, Bruno Koné visitent les stands après le lancement du PEJEDEC à Boundiali

Boundiali, 15 avr (AIP) – Le ministre ivoirien de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des jeunes et du Service civique, Sidi Touré, a procédé, dimanche, à Boundiali, au lancement régional du Projet emploi jeunes et développement des compétences (PEJEDEC), l’une des stratégies du gouvernement pour résorber le chômage des jeunes. Les ministres Kandia Kamara (Education nationale, Enseignement technique et Formation professionnelle), Bruno Koné (Communication, Economie Numérique et la Poste) et Mariatou Koné (Femme, Protection de l’Enfant et Solidarité), originaires de la région, ont assisté à cette cérémonie pour souligner aux yeux des leurs, l’intérêt que le gouvernement accorde à ce programme. Ils ont exhorté la population, particulièrement les...

