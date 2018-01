Côte d’Ivoire/ L’Académie des sciences de la mer signe un partenariat avec MSC San Pedro

La signature de convention par le DG de l'ARSTM (à g.) et le DG de TSP San Pedro (à d.)

San Pedro, 20 jan (AIP) – Le Directeur général de l’Académie des sciences et techniques de la mer (ARSTM) et celui du Terminal à conteneurs de San Pedro (TSP), propriété du groupe MSC, ont signé dans les locaux de cette société, au Port de San Pedro, une convention de partenariat, pour être à la hauteur des grands enjeux du projet gouvernemental d’aménagement et d’extension de ce port. Le DG de l’ARSTM, colonel Karim Coulibaly, et celui de TSP, Andrea Matronola, ont paraphé cet accord jeudi, en fin d’après-midi. Ce partenariat veut anticiper le besoin en personnel qualifié que va nécessiter le projet d’extension du PASP avec un Terminal à conteneur six fois plus imposant que l’actuel. Compétente pour la formation du personnel du secteur maritime et portuaire,...

