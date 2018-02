Côte d’Ivoire / La zone Nord-Ouest produit plus de 52 000 tonnes de noix de cajou

Odienné, 27 fév (AIP) – La zone Nord-Ouest (Kabadougou, Bafing, Folon) a commercialisé, plus de 52 000 tonnes de noix de cajou lors de la campagne passée, a appris, lundi l’AIP auprès du conseil du coton et de l’anacarde. Le département d’Odienné vient en tête avec plus de 16 000 tonnes commercialisées. Le département de Seguelon, considéré comme l’un des grands secteurs agricoles a commercialisé environ 9 000 tonnes de noix de cajou. Samatiguila enregistre 4 200 tonnes. Le département à faible rendement est celui de Biankouma avec moins de 20 tonnes commercialisés lors de la campagne 2017. Le département de Minignan enregistre moins de 4 000 tonnes, Koro et Madinani 3 500 tonnes chacun. Si la fuite du produit est bien suivie, les responsables de filière...

